Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemerintah Dinilai Merugi Gegara 21 Ruas Jalan Tol Sepi

Senin, 10 November 2025 – 10:11 WIB
Pemerintah Dinilai Merugi Gegara 21 Ruas Jalan Tol Sepi - JPNN.COM
Ilustrasi Jalan Tol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen.

Dody mengatakan data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024. Kata dia, sepinya 21 jalan tol ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

"Jadi, kami tengah mendorong infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional," ujar Dody dikutip Senin (10/11).

Baca Juga:

Terpisah, Pakar infrastruktur MM Gibran Sesunan menyatakan persoalan utama rendahnya penggunaan tol justru terletak pada perencanaan yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

"Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran.

Baca Juga:

Gibran menambahkan mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama meningkatkan jumlah pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp 1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang.

Kondisi serupa terjadi di Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jalan tol  jalan tol sepi  Bpjt  kementerian PU 
BERITA JALAN TOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp