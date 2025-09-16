Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha UMKM, Ini Tujuannya

Selasa, 16 September 2025 – 20:41 WIB
Pemerintah Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha UMKM, Ini Tujuannya - JPNN.COM
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro saat hadir di acara Bursa Kerja UMKM di Lombok Tengah, NTB, Selasa (16/9). Foto: Dokumentasi Humas BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk membawa UMKM naik kelas, salah satunya dengan memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang turut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fungsi UMKM sebagai solusi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu hal yang juga akan terus ia perjuangkan bagi para pekerja UMKM.

Baca Juga:

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan yang kedua Jaminan Kematian. Nah ini saja sudah membuat nyaman pekerja. Nah, kami akan terus dorong UMKM juga mendapatkan," terangnya.

Pasalnya menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta unit usaha, dan berkontribusi terhadap 60,51 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu UMKM juga sukses menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Baca Juga:

Peran UMKM yang cukup vital, membuat pemerintah mendorong sektor tersebut untuk terus tumbuh dan naik kelas, salah satunya dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya tersebut secara resmi diwujudkan lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang disaksikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Lombok Tengah, NTB pada Selasa (16/9).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyambut baik langkah strategis Kementerian UMKM meningkatkan produktivitas para pengusaha UMKM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  perlindungan  Pengusaha  UMKM  Pramudya Iriawan Buntoro  BPJS TK  UMKM naik kelas 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp