JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Fokuskan MBG di 3T Untuk Pemenuhan Gizi & Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Senin, 22 September 2025 – 11:56 WIB
Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PeMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Tito, sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.

“Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” ujar Tito dalam siaran persnya, Senin (22/9).

Sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun Kementerian PUPR, sementara 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PUPR Dody Hanggodo menambahkan program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional. Program ini mendukung target PU608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," jelas dia.

Sementara, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Hardinsyah menilai kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru. Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.

“Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.

Pemerintah tengah fokus menjalankan program MBG di daerah 3T untuk pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

