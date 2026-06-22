Pemerintah Gelontorkan Rp 26,34 T untuk Stimulus Ekonomi Kuartal II-2026

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah RI bakal menggelontorkan anggaran Rp 26,34 triliun untuk paket stimulus ekonomi Kuartal II-2026 dan Semester II-2026. Paket stimulus ekonomi ini diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi domestik dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global.

“Jadi, total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di Semester II ini nilainya sekitar Rp 26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp 2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6)

Terdapat delapan poin stimulus ekonomi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat, yakni:

1. Pajak Penulis

Pemerintah akan mulai memberlakukan tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen untuk penulis nasional. Kebijakan ini menjadi dukungan insentif dari pemerintah untuk meringankan beban finansial para penerima royalti.

2. Diskon Transportasi Periode Libur Sekolah

Pemerintah menyediakan potongan tarif 30 persen harga tiket untuk kereta api (20 Juni – 5 Juli) dan 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni (20 Juni – 15 Agustus), serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP (20 Juni – 5 Juli).

Selain itu, ada pula insentif transportasi udara selama musim liburan, yakni subsidi penuh PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi.