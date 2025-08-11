Close Banner Apps JPNN.com
Pemerintah Hadir Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua

Senin, 11 Agustus 2025 – 23:18 WIB
Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah di wilayah Papua. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai program layanan kesehatan gratis digelar di sejumlah wilayah Papua, mencakup pemeriksaan mata, pembagian kacamata untuk pelajar, hingga pemeriksaan kesehatan umum bagi masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung melalui kerja sama pemerintah daerah dengan sejumlah mitra, dan menyasar pelajar serta masyarakat umum.

Salah satunya, edukasi dan pemeriksaan mata bagi 1.043 pelajar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4. Sebanyak 487 kacamata dibagikan gratis kepada pelajar yang membutuhkan di Nabire.

Kegiatan yang digelar pemerintah setempat itu berlangsung pada 5–8 Agustus dan menjadi bagian dari bakti sosial peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Kegiatan itu didukung oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), RSUD Nabire, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Selain pemeriksaan mata untuk pelajar, pemerintah daerah juga menyiapkan operasi katarak yang akan dilaksanakan pada 11–14 Agustus di RSUD Nabire. 

Proses screening katarak sendiri telah menjangkau lebih dari 600 warga, dengan target 80 orang menjalani operasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pidjer, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.

Berbagai program layanan kesehatan gratis digelar di sejumlah wilayah Papua, seperti di Nabire dan Merauke

