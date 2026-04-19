JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pemerintah Harus Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Tolong Disimak Usul DPR

Minggu, 19 April 2026 – 07:30 WIB
Pemerintah Harus Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Tolong Disimak Usul DPR - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Karena, tidak menutup kemungkinan masyarakat pengguna BBM nonsubsidi beralih ke subsidi.

Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli.

"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/4).

Dia menjelaskan pergeseran tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran.

Firnando menekankan BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu.

"Sehingga dibutuhkan penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan," kata dia.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

TAGS   BBM  Harga BBM  DPR  BBM subsidi  harga BBM subsidi 
