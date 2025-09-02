Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pemerintah Imbau Pengusaha dan Investor Tak Perlu Takut

Selasa, 02 September 2025 – 15:46 WIB
Pemerintah Imbau Pengusaha dan Investor Tak Perlu Takut - JPNN.COM
Pemerintah meminta investor jangan khawatir soal situasi politik Indonesia. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau para pengusaha dan investor tetap tenang dan optimistis, di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi di tanah air.

“Kami semua punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar terus berputar, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar Airlangga dikutip Selasa (2/9).

Airlangga juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, serta menciptakan suasana yang damai dan saling menghormati.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban akan sangat membantu mempercepat pemulihan situasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian,” ujar Airlangga.

Kepada pelaku pasar modal, dia menegaskan pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, di antaranya cadangan devisa (cadev) Indonesia tercatat memadai di level USD 152 miliar pada Juli 2025.

Selain itu, sistem perbankan yang sehat, serta koordinasi kebijakan fiskal, moneter/sektor keuangan dan sektor riil berjalan secara sinergis.

Airlangga memastikan dampak volatilitas jangka pendek tidak akan mengubah trajectory ekonomi Indonesia yang positif ke depan.

“Target mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen tetap realistis dan achievable, dengan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga.

