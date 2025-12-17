Pemerintah & Industri Perkuat Kolaborasi melalui Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi nasional.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, sekaligus penguatan kompetensi talenta muda menjadi fondasi penting untuk memastikan Indonesia mampu tumbuh inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik. Ini adalah kesempatan terbaik karena EMTEK merupakan world class companyyang juga diapresiasi oleh perusahaan global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan monitoring pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di EMTEK Group (PT Elang Mahkota Teknologi) di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (17/12).

Dalam sambutannya, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada EMTEK Group yang secara konsisten mendukung program strategis pemerintah dengan membuka ruang pembelajaran nyata bagi lulusan perguruan tinggi.

Para peserta magang ditempatkan pada berbagai fungsi dengan permintaan tinggi, antara lain digital dan media, teknologi dan data, pengembangan bisnis, serta bidang people and governance, yang mencerminkan kebutuhan industri masa kini dan masa depan.

Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bentuk investasi negara terhadap generasi muda. Pemerintah memfasilitasi peserta magang selama enam bulan agar mereka memperoleh pengalaman kerja, memahami budaya industri, serta siap beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.

Baca Juga: Airlangga Minta Restu Prabowo agar Purbaya Sediakan Rp786 M untuk Pemda Kampiun Jaga Inflasi

Program ini secara khusus menyasar lulusan muda pada rentang usia produktif sebagai bagian dari persiapan generasi emas Indonesia.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyoroti peran strategis ekonomi digital sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia saat ini menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di ASEAN, didukung oleh pasar domestik yang kuat dan potensi SDM yang besar. Oleh karena itu, pengembangan talenta digital, khususnya di bidang teknologi, data, dan industri kreatif, menjadi agenda prioritas pemerintah.