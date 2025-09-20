Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Pemerintah Ingin Tarik Dolar Simpanan WNI di Luar Negeri, Bakal Beri Insentif

Sabtu, 20 September 2025 – 09:02 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Rabu (10/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Pemerintah ingin menarik simpanan dolar Warga Negera Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan agar WNI mau menempatkan dolar di dalam negeri, pemerintah pun bakal memberikan insentif menarik bagi pemilik dana.

Hal tersebut disampaikan Purbaya Yudhi usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/9) malam.

“Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini.

Purbaya mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat.

Langkah itu diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah.

“Tadi masih belum matang, masih kami matangkan lagi, tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali,” kata dia.

Menkeu Purbaya menambahkan bahwa aliran dana valas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian WNI diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat.

TAGS   Dolar  WNI  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Menkeu Purbaya  Prabowo  Prabowo Subianto  insentif 
