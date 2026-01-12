Pemerintah Intensifkan Penertiban Tambang Ilegal, Satgas PKH Bidik 75 Perusahaan

jpnn.com - Pemerintah melalui lintas kementerian dan lembaga terus meningkatkan intensitas penertiban aktivitas pertambangan ilegal guna memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam (SDA).

Langkah tersebut diambil menyusul indikasi kebocoran penerimaan negara yang signifikan akibat praktik penambangan tanpa izin serta pelanggaran dalam rantai pasok komoditas mineral.

Penegakan hukum di sektor pertambangan mineral kini tengah menjadi sorotan di Kalimantan Barat.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi setempat baru saja melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di lima lokasi strategis terkait dugaan tindak pidana korupsi pada aktivitas pertambangan bauksit.

Operasi ini menyasar dokumen-dokumen krusial yang berkaitan dengan aktivitas penjualan ekspor hingga proses perizinan usaha di wilayah tersebut.

Penggeledahan tidak hanya dilakukan pada kantor perusahaan di Kabupaten Ketapang, tetapi juga merambah ke sejumlah instansi regulator di Pontianak, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM, hingga Kantor Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

Langkah itu merupakan bagian dari proses hukum yang profesional untuk memastikan akuntabilitas dalam sektor pertambangan bauksit, mengingat wilayah konsesi perusahaan tersebut mencakup area strategis di Kecamatan Matan Hilir Utara dan Nanga Tayap.

Upaya pembersihan tersebut sejalan dengan langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar yang terus mempercepat penguasaan kembali lahan pertambangan yang melanggar ketentuan.