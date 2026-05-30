Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik Meski Rupiah Gonjang-ganjing

Sabtu, 30 Mei 2026 – 07:12 WIB
Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik Meski Rupiah Gonjang-ganjing - JPNN.COM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar tidak akan naik. Ilustrasi: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar tidak akan naik walau kurs dolar AS terhadap rupiah tembus angka Rp 17.877 per USD.

“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/5).

Selain harga, Yuliot juga menyampaikan  stok BBM pun aman, bahkan berada di atas cadangan minimal. 

Baca Juga:

Adapun standar minimal stok operasional nasional berada di angka 23 hari.

“Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” kata Yuliot.

Untuk pasokan BBM nonsubsidi, Yuliot juga menyampaikan ketersediaannya cukup secara nasional.

Baca Juga:

Dalam menghadapi kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS, Yuliot mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak di dalam negeri. 

Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan kilang di dalam negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar tidak akan naik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Harga BBM  rupiah  Bahlil  BBM 
BERITA HARGA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp