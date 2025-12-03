Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Janjikan Listrik di Wilayah Terdampak Banjir Menyala pada 5 Desember

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:45 WIB
Pemerintah Janjikan Listrik di Wilayah Terdampak Banjir Menyala pada 5 Desember - JPNN.COM
Seorang warga terdampak banjir bandang berjalan di antara tumpukan kayu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12). Foto: YT Hariono/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Pratikno mengatakan wilayah yang terdampak banjir dan longsor yang saat ini listriknya masih padam segera menyala kembali.

Seperti diketahui, listrik di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih padam sejak peristiwa banjir bandang.

Menurut dia, PLN saat ini tengah memulihkan tower bertegangan tinggi yang ditargetkan selesai pada Jumat 5 Desember 2025 mendatang.

Baca Juga:

“PLN telah mempercepat perbaikan dari lima hari, hanya menjadi dua sampai tiga hari,” ucap Pratikno.

“Sehingga jalur Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” lanjutnya.

Selain listrik, pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh tengah diatasi oleh Telkom.

Baca Juga:

Telkom sendiri sudah menurunkan sebanyak 2.498 personel yang tergabung dalam tim recovery hingga proses perbaikan selesai.

“Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina didukung oleh berbagai pihak,” kata dia.

Menurut dia, PLN saat ini tengah memulihkan tower bertegangan tinggi yang ditargetkan selesai pada Jumat 5 Desember 2025 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Bandang  banjir bandang Sumut  listrik  terdampak banjir  Listrik Padam 
BERITA BANJIR BANDANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp