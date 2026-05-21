JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Kawal Kepulangan 9 WNI yang Sempat Ditahan Militer Israel

Jumat, 22 Mei 2026 – 00:19 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono di DPR RI, Rabu (20/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan para sukarelawan WNI yang kembali ke tanah air dengan selamat.

“Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ketanah air dengan selamat,” kata Sugiono dalam keterangan resminya, pada Kamis (21/5).

Menurut dia, para sukarelawan saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” kata dia.

Sugiono lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para sukarelawan yang ditangkap.

“Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar,” tuturnya.

Sekjen Partai Gerindra itu berterima kasih atas dukungan Komisi 1 DPR RI semua pihak yang membantu.

“Kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun,” tambah Sugiono. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   Militer Israel  Sukarelawan  Sugiono  WNI 
