JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Kebut Pembangunan Huntap di Wilayah Bencana, Rampung 21 April

Jumat, 30 Januari 2026 – 21:15 WIB
Pemerintah Kebut Pembangunan Huntap di Wilayah Bencana, Rampung 21 April - JPNN.COM
Ilustrasi Hunian Tetap. Foto: Kementerian ATR/BPN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Komunikasi RI menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap di beberapa daerah terdampak bencana.

Percepatan itu dilakukan di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan pondasi huntap telah dimulai di Dusun Simate Mate.

“Sebanyak 103 unit rumah akan dibangun di atas lahan seluas lebih dari dua hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,” bunyi pernyataan Bakom RI pada Jumat (30/1).

Pembangunan huntap tersebut didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rumah yang dibangun merupakan tipe 36 dengan dua kamar tidur dan diperuntukkan bagi warga terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak berat, hilang, atau berada di wilayah zonasi merah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Budiman Gultom menyampaikan bahwa pembangunan huntap tersebut ditargetkan rampung pada 21 April 2026.

Percepatan pembangunan huntap juga dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni di Desa Sigala-gala, Kecamatan Batang Toru.

Sebanyak 227 unit huntap tengah dibangun bagi warga terdampak banjir besar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

