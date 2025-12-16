Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemerintah Klaim Kirimkan Anggaran Tambahan Rp 268 Miliar untuk Daerah Bencana

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:19 WIB
Pemerintah Klaim Kirimkan Anggaran Tambahan Rp 268 Miliar untuk Daerah Bencana - JPNN.COM
pasca Bencana Banjir dan longsor di Tapatuli Tengah. FOTO; dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan anggaran sebesar Rp 268 miliar sudah diterima seluruh pemerintah daerah di Sumatra untuk menangani bencana banjir bandang.

Hal itu dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Senin (15/12).

“Kemudian untuk anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk,” ucap Tito.

Baca Juga:

Dia memerinci tiap pemerintah provinsi mendapatkan tambahan anggaran Rp 20 miliar, sementara tiap pemerintah kota/kabupaten memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar.

“Jadi, ada Rp 60 miliar tiga provinsi, kemudian Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota,” jelasnya.

Eks Kapolri itu menerangkan, anggaran kepada pemda tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu bagi para korban.

Baca Juga:

Sementara itu, kebutuhan massal seperti sembako akan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Dari pusat memang banyak membantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain,” kata dia.

Tito menyebut tiap pemprov mendapatkan tambahan anggaran Rp 20 miliar. Sementara tiap pemerintah kota/kabupaten memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemda  Bencana  Anggaran  Sumatra 
BERITA PEMDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp