Pemerintah Klaim WFH Berhasil Turunkan Penggunaan Pertalite 9 Persen

Selasa, 26 Mei 2026 – 21:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan terjadi penurunan penggunaan pertalite sejak kebijakan Work From Home berlaku.

Data tersebut disampaikan Airlangga seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian pada Selasa (26/5).

Berdasarkan hasil evaluasi, penurunan penggunaan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi dalam dua bulan mencapai 9 persen karena WFH sehari sepekan.

"Dalam 2 bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, kebijakan Work From Home untun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Jumat akan dilanjutkan.

Kebijakan sehari bekerja dari rumah akan diperpanjang hingga dua bulan ke depan.

Airlangga menjelaskan Menteri PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan lembaga terkait akan segera membuat Surat Edaran (SE) baru.

"Untuk daerah dari Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Menaker," imbuhnya. (mcr31/jpnn)