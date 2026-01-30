Pemerintah Lakukan Sejumlah Upaya Antisipasi Virus Nipah

jpnn.com - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman mengatakan pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi virus Nipah.

Hal pertama yang dilakukan adalah memantau perkembangan situasi kejadian penyakit virus Nipah di India dan negara-negara lain, baik melalui kanal resmi atau media monitoring.

“Meningkatkan pengawasan terhadap orang, barang, dan alat angkut yang secara langsung maupun tidak langsung yang masuk dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus penyakit virus Nipah,” ucap Aji dalam keterangannya, pada Jumat (30/1).

Untuk setiap orang yang kembali ke Indonesia dari luar negeri wajib melapor pada aplikasi All Indonesia untuk menjaring pelaku perjalanan yang mengalami gejala dan berasal dari negara terjangkit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau anamnesis.

Pemerintah juga meningkatkan pemantauan dan deteksi dini serta melaporkan kasus sesuai pedoman melalui laporan Event based surveillance Sistem Kewaspadaan Dini dan Respona (SKDR) atau PHEOC dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES).

“Meningkatkan pengamatan dan penemuan kasus di wilayah melalui SKDR dan surveilans sentinel penyakit infeksi emerging di rumah sakit,” kata dia.

Pemerintah juga mengupayakan deteksi dini di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami gejala yang mengarah ke penyakit virus nipah.

Salah satunya adalah faktor risiko seperti riwayat perjalanan dari India dalam 14 hari terakhir atau memiliki riwayat kontak atau konsumsi dengan hewan terinfeksi atau konsumsi nira atau aren mentah.