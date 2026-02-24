Close Banner Apps JPNN.com
Pemerintah Meksiko Umumkan Situasi Sudah Normal, Penerbangan Kembali Dibuka

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:53 WIB
Marinir Meksiko menyita senjata seluruh anggota kepolisian Acapulco. Foto: AFP

jpnn.com, MEXICO CITY - Kementerian Keamanan dan Perlindungan Warga Negara Meksiko mengatakan jalan raya dan jalan utama di negara tersebut telah sepenuhnya pulih setelah kerusuhan dan blokade yang disebabkan tewasnya seorang pemimpin kartel.

"Jalan raya dan jaringan jalan telah kembali beroperasi normal, dan warga negara harus merasa aman," kata departemen tersebut pada Senin.

Pada saat yang sama, maskapai penerbangan nasional Meksiko Aeromexico mengumumkan dimulainya kembali penerbangan secara bertahap ke dan dari Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, dan Tepic setelah menyesuaikan jadwalnya di tengah kerusuhan di beberapa negara bagian.

Dua maskapai penerbangan berbiaya rendah nasional, Volaris dan Viva, membuat pengumuman serupa pada hari Senin.

Pada 22 Februari, Kementerian Pertahanan Meksiko mengadakan operasi militer untuk menangkap Nemesio Oseguera Cervantes, juga dikenal sebagai El Mencho, pemimpin kartel Generasi Baru Jalisco melakukan perdagangan narkoba lintas negara.

Menurut kementerian, El Mencho kemudian meninggal karena luka-lukanya saat akan dibawa ke Kota Meksiko, yang kemudian memicu kartel tersebut membalas dengan melancarkan kampanye kekerasan di beberapa negara bagian, memasang penghalang jalan dan membakar bangunan serta kendaraan. (ant/dil/jpnn)

Otoritas Meksiko mengatakan jalan raya dan jalan utama di negara tersebut telah sepenuhnya pulih setelah kerusuhan akibat tewasnya seorang pemimpin kartel

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

