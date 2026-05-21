Pemerintah Pastikan Dana Haji Aman, Tidak Terpengaruh Dolar

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan kondisi dana haji jemaah tetap aman, dan terkendali di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan dana haji saat ini berasal dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maupun riyal Saudi.

Pasalnya, kebutuhan operasional haji mayoritas menggunakan mata uang asing.

"Kalau kurs tinggi maka diperlukan lebih banyak rupiah untuk melakukan pembayaran hotel, penerbangan, katering di Arab Saudi," kata Acep di Jakarta, Rabu (20/5).

Meski begitu, Acep memastikan pelemahan rupiah saat ini belum berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji tahun ini.

Hal ini karena kebutuhan valuta asing telah dibeli lebih awal ketika kurs masih stabil.

"Kalau yang sekarang kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh. Karena kita sudah beli dari kemarin saat (nilai tukar rupiah, red.) masih rendah," katanya.

Selain itu Acep mengatakan seluruh keputusan investasi dilakukan melalui kajian ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan sebelum diputuskan bersama oleh badan pelaksana dan dewan pengawas.