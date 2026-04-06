JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Pemerintah Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur secara Optimal

Senin, 06 April 2026 – 23:00 WIB
Pemerintah Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur secara Optimal - JPNN.COM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa, lansia, dan ibu hamil diberikan 5 hari

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan penanganan dugaan keracunan makanan yang menimpa 72 siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berjalan cepat, optimal, dan terkoordinasi.

Pemeriksaan lapangan telah dilakukan untuk memastikan transparansi dalam proses penanganan.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Tak hanya itu, sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Pondok Kelapa untuk saat ini dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.

“SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), belum memenuhi standar," ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, belum lama ini.

Baca Juga:

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung memantau kondisi para siswa yang dirawat di fasilitas kesehatan, termasuk RSKD Duren Sawit.

Berdasarkan pemantauan terbaru, sebagian besar siswa dalam kondisi stabil dan menunjukkan perkembangan pemulihan yang baik. 

Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat.

