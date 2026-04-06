Pemerintah Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur secara Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan penanganan dugaan keracunan makanan yang menimpa 72 siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berjalan cepat, optimal, dan terkoordinasi.

Pemeriksaan lapangan telah dilakukan untuk memastikan transparansi dalam proses penanganan.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Tak hanya itu, sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Pondok Kelapa untuk saat ini dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.

“SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), belum memenuhi standar," ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, belum lama ini.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung memantau kondisi para siswa yang dirawat di fasilitas kesehatan, termasuk RSKD Duren Sawit.

Berdasarkan pemantauan terbaru, sebagian besar siswa dalam kondisi stabil dan menunjukkan perkembangan pemulihan yang baik.