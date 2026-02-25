Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemerintah Pastikan Stimulus Diskon Lebaran Tidak Rugikan Maskapai Penerbagan

Rabu, 25 Februari 2026 – 16:51 WIB
Ilustrasi - Pesawat Garuda Indonesia di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan stimulus ekonomi pada periode Angkutan Lebaran 2026 tidak akan merugikan maskapai penerbangan.

Dia mengaku berbagai insentif yang diberikan merupakan kebijakan pemerintah, dan bukan beban yang harus ditanggung oleh pihak maskapai.

"Yang pasti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Kami tidak mengganggu airlines," ujar Dudy dikutip Rabu (25/2).

Dudy menjelaskan pemerintah telah merancang skema yang tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha penerbangan.

Stimulus yang diberikan kepada maskapai antara lain, relaksasi pajak, serta penyesuaian sejumlah komponen biaya operasional seperti layanan kebandarudaraan dan bahan bakar pesawat (avtur).

Dengan skema tersebut, beban biaya tidak dibebankan kepada maskapai, melainkan ditopang melalui kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah.

Dudy mengaku langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang membutuhkan tiket terjangkau saat mudik, dan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

"Jadi, itu semua itu adalah yang stimulus yang diberikan oleh pemerintah bukan oleh airlines," imbuhnya.

