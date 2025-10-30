Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Perkuat Strategi Penurunan Stunting Lewat PKMK

Kamis, 30 Oktober 2025 – 00:18 WIB
Pemerintah perkuat strategi penurunan stunting lewat pemanfaatan Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK). Foto dok. ADINKES

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui kolaborasi dan gerakan inovasi antarkementerian, termasuk Kemenkes dan Kemendagri terus berusaha mempercepat penurunan stunting.

Salah satunya dengan memperkuat strategi gizi nasional melalui pemanfaatan Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK).

PKMK merupakan produk pangan yang diformulasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi individu dengan kondisi medis tertentu, termasuk anak yang berisiko stunting atau mengalami gangguan pertumbuhan.

Produk itu hanya dapat digunakan di bawah pengawasan tenaga kesehatan karena memiliki komposisi nutrisi yang terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan klinis.

Langkah itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan intervensi gizi berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.

“Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan manusia Indonesia," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, Rabu (29/10).

Dia mengingatkan agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Menurut dia, masih ada anggaran yang tidak optimal digunakan, padahal bisa dialihkan untuk memastikan ketersediaan gizi dan obat-obatan yang dibutuhkan. 

