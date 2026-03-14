Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemerintah Prediksi Defisit APBN Bakal Menyentuh 4%, Rupiah Nyungsep ke Titik Nadir

Sabtu, 14 Maret 2026 – 09:14 WIB
Pemerintah Prediksi Defisit APBN Bakal Menyentuh 4%, Rupiah Nyungsep ke Titik Nadir - JPNN.COM
Defisit APBN bakal melebar hingga 4 persen. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk akibat dampak perang Iran versus Amerika Serikat (AS)-Israel.

Airlangga mengatakan dampak perang tiga negara itu akan berdampak pada Indonesia terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (USD per barel), kurs rupiah kita Rp 17.500 (per USD), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga dikutip Sabtu (14/3).

Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka tiga persen. 

Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 USD per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 USD per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 USD per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Ini skenario pertama ICP-nya di 86 (USD per barel), kursnya di Rp 17.000, APBN kursnya Rp 16.500, kemudian dengan growth dipertahankan. Jadi, ini yang kami pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 USD per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp 17.300 per USD, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk akibat dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga minyak mentah  APBN  Defisit APBN  SBN 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp