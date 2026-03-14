Pemerintah Prediksi Defisit APBN Bakal Menyentuh 4%, Rupiah Nyungsep ke Titik Nadir

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk akibat dampak perang Iran versus Amerika Serikat (AS)-Israel.

Airlangga mengatakan dampak perang tiga negara itu akan berdampak pada Indonesia terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (USD per barel), kurs rupiah kita Rp 17.500 (per USD), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga dikutip Sabtu (14/3).

Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka tiga persen.

Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 USD per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 USD per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 USD per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Ini skenario pertama ICP-nya di 86 (USD per barel), kursnya di Rp 17.000, APBN kursnya Rp 16.500, kemudian dengan growth dipertahankan. Jadi, ini yang kami pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 USD per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp 17.300 per USD, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.