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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja di Proyek Abadi Masela

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:18 WIB
Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja di Proyek Abadi Masela - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berjanji memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah sepakat mempersiapkan putra-putra daerah.

Bahkan, sudah banyak anak daerah yang disekolahkan secara khusus agar siap bekerja di sektor minyak dan gas (migas).

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Hal itu dikatakannya saat Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis (16/7).

“Sebagian anak (daerah) sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik (Kementerian) ESDM (Politeknik Energi dan Mineral Akamigas). Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela (Proyek LNG Abadi Masela),” ucap Bahlil.

Dia berjanji prioritas tenaga profesional yang akan direkrut adalah putra-putri daerah.

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Jika masih harus ada penambahan, baru diambil dari daerah lain atau dari luar negeri.

“Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tetapi tidak memprioritaskan mereka,” janjinya.

Pemerintah berjanji memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela

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TAGS   proyek abadi masela  Menteri esdm bahlil lahadalia  pekerja di PSN LNG Masela  LNG Masela  Blok Masela 

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