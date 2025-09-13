Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel Sepakat Segera Tuntaskan Tol Palembang-Betung

Sabtu, 13 September 2025 – 11:03 WIB
Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel Sepakat Segera Tuntaskan Tol Palembang-Betung - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra (tengah) saat hadir dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (12/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel Satukan Langkah Tuntaskan Jalan Tol Palembang–Betung

Pembangunan tol Palembang–Betung kembali menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (12/9).

Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Edward Candra yang mewakili Pemprov Sumsel.

Baca Juga:

Pembahasan berfokus pada progres pembangunan dan kendala yang masih menghadang.

Sekda Edward Candra mengungkapkan salah satu tantangan terbesar adalah persoalan pengadaan tanah.

Menurut Edward, hal ini harus segera ditangani bersama-sama agar proyek tidak berlarut-larut.

“Kami mengapresiasi undangan dari KSP untuk duduk bersama. Ada beberapa titik di Banyuasin dan Palembang yang masih membutuhkan penyelesaian cepat. Semoga segera tuntas,” kata Sekda Edward dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Dia mengungkapkan percepatan pembangunan tol Palembang–Betung sangat penting, karena jalan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sekda Sumsel Edward Chandra menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan tol Palembang-Betung yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tol Palembang-Betung  Edward Chandra  pemprov Sumsel  Kantor Staf Presiden  Pembangunan  Sumsel  proyek strategis nasional  pembangunan tol 
BERITA TOL PALEMBANG-BETUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp