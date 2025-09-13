Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel Sepakat Segera Tuntaskan Tol Palembang-Betung

Sabtu, 13 September 2025 – 11:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel Satukan Langkah Tuntaskan Jalan Tol Palembang–Betung

Pembangunan tol Palembang–Betung kembali menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (12/9).

Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Edward Candra yang mewakili Pemprov Sumsel.

Pembahasan berfokus pada progres pembangunan dan kendala yang masih menghadang.

Sekda Edward Candra mengungkapkan salah satu tantangan terbesar adalah persoalan pengadaan tanah.

Menurut Edward, hal ini harus segera ditangani bersama-sama agar proyek tidak berlarut-larut.

“Kami mengapresiasi undangan dari KSP untuk duduk bersama. Ada beberapa titik di Banyuasin dan Palembang yang masih membutuhkan penyelesaian cepat. Semoga segera tuntas,” kata Sekda Edward dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Dia mengungkapkan percepatan pembangunan tol Palembang–Betung sangat penting, karena jalan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).