JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemerintah Pusat Diharapkan Mengakhiri Praktik Monopoli Tower di Kabupaten Badung

Kamis, 15 Januari 2026 – 20:37 WIB
Ilustrasi menara telekomunikasi. Foto dok Mitratel

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Infrastruktur Telekomunikasi (Aspimtel) meminta pemerintah pusat turun tangan menyikapi dugaan praktik monopoli pembangunan tower atau menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali.

Praktik tersebut dinilai merugikan pelaku usaha dan masyarakat serta berpotensi menurunkan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Badung.

Direktur Eksekutif Aspimtel Tagor Sihombing mengatakan persoalan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“Kami membahas permasalahan yang dialami anggota Aspimtel di Badung dan meminta pandangan serta langkah dari kementerian terkait,” ujar Tagor kepada wartawan, Kamis (15/1).

Tagor menjelaskan Aspimtel membawa laporan lapangan dan pemberitaan media terkait kondisi pengelolaan menara di Badung yang dinilai berbeda dengan daerah lain.

“Di daerah lain terbuka bagi semua, tetapi di Badung ada perlakuan khusus sehingga menara kami dianggap tidak pada tempatnya,” katanya.

Menurut Tagor, kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Badung Nomor 18 Tahun 2016 yang sejatinya membuka peluang investasi bagi semua pihak.

“Faktanya sampai sekarang ada pihak tertentu yang diutamakan, sementara yang lain tidak mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.

