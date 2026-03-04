Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pemerintah Putar Otak Cari Solusi Dampak Perang Iran vs Israel-AS

Rabu, 04 Maret 2026 – 06:30 WIB
Pemerintah Putar Otak Cari Solusi Dampak Perang Iran vs Israel-AS - JPNN.COM
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran telah mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia. Ilustrasi/Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran telah mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan harga minyak tersebut karena Iran menutup Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.

"Tentu kalau Iran sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu. Belum juga Red Sea (Laut Merah). Jadi, kami lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung," ujar Airlangga dikutip Rabu (4/2).

Baca Juga:

Airlangga mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan mengamankan sumber impor dari luar kawasan Timur Tengah.

Dia menyebut langkah itu antara lain dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) PT Pertamina (Persero) dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas asal AS.

"Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain," kata dia.

Baca Juga:

Airlangga menilai dampak minyak dunia ini sangat bergantung pada durasi dan intensitas perang. 

Sebab, selain suplai minyak, sektor logistik dan pariwisata juga berisiko terdampak.

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran telah mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minyak dunia  BBM  Harga BBM  Iran  OPEC  Perang Iran vs Israel-AS 
BERITA MINYAK DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp