Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Resmi Menetapkan Hari Komedi Nasional

Jumat, 12 September 2025 – 05:41 WIB
Pemerintah Resmi Menetapkan Hari Komedi Nasional - JPNN.COM
Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ilustrasi Foto: dok Kementerian Kebudayaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional.

Fadli Zon mengungkapkan, penepatan Hari Komedi Nasional bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, yakni Bing Slamet.

"Penetapan ini bertepatan dengan hari lahir seorang tokoh komedi Indonesia yang luar biasa, multi talenta, seorang maestro Bing Slamet, yaitu pada tanggal 27 September,” ujar Fadli dikutip Jumat (12/9).

Baca Juga:

Penetapan Hari Komedi Nasional, menurut Fadli merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan para seniman komedi, serta berbagai organisasi seni lainnya. Aspirasi ini pada akhirnya diwujudkan melalui keputusan resmi Kementerian Kebudayaan.

“Inisiatif ini merupakan aspirasi sejak lama dari para seniman komedi, yang secara aklamasi mengusulkan agar 27 September ditetapkan sebagai Hari Komedi Indonesia. Kami berharap momentum ini menjadi penanda sekaligus apresiasi terhadap sosok Bing Slamet,” katanya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan dipilihnya hari lahir Bing Slamet sebagai Hari Komedi Nasional, sebab sosok Bing Slamet yang dikenal bukan hanya sebagai komedian tetapi juga penyanyi, musisi, dan aktor film dengan berbagai karya hebat.

Baca Juga:

Bing Slamet selama ini telah menjadi simbol inspirasi bagi generasi seniman komedi Indonesia.

“Beliau adalah seorang komedian yang banyak menginspirasi dan multitalenta. Dulu dikenal lewat grup Kuartet Jaya. Dirinya juga seorang penyanyi dan musisi di Eka Sapta. Namanya pun turut harum di dunia perfilman dengan belasan hingga puluhan film yang dibintangi,” kata dia.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komedi  Komedian  Hari Komedi Nasional  Fadli Zon  Bing Slamet 
BERITA KOMEDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp