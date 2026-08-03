Pemerintah Salurkan KUR 2026 hingga Rp169 Triliun, Jangkau 2,65 Juta Pengusaha UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 mencapai Rp169 triliun hingga 22 Juli 2026.

Capaian tersebut menjangkau sebanyak 2,65 juta debitur UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah menargetkan total plafon penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp290 triliun.

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Dari total realisasi saat ini, sebanyak 1,1 juta merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal, serta 511.000 pengusaha UMKM tercatat berhasil naik kelas.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan program KUR dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui subsidi APBN dengan tingkat suku bunga yang sangat terjangkau.

“Melalui subsidi APBN, bunga KUR hanya sebesar 6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang berkisar antara 10 hingga 14 persen atau bahkan lebih," ucap Riza dikutip dari rilis resmi Istana, pada Senin (3/8).

Menurut dia, kualitas pembiayaan KUR hingga saat ini tetap terjaga dengan baik, di mana tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) berada pada kisaran 2 persen.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penyaluran kredit pada sektor-sektor riil.