Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemerintah Sebut Perputaran Ekonomi Mulai Dirasakan Masyarakat Sekitar SPPG

Jumat, 27 Februari 2026 – 12:00 WIB
Pemerintah Sebut Perputaran Ekonomi Mulai Dirasakan Masyarakat Sekitar SPPG - JPNN.COM
Program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, pedagang, hingga warga sekitar. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, pedagang, hingga warga sekitar. 

Koordinator Wilayah Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Cilacap, Yudha Prasetyo menyatakan program MBG selain memberikan gizi pada anak sekolah juga turut memutar perekonomian rakyat. 

Menurut dia, petani, peternak, dan pedagang sekitar merasakan dampaknya karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap produk mereka.

Baca Juga:

"Karena jika ada warga lokal yang punya ladang sayur atau apapun itu, termasuk hasil ternak, pihak MBG di lingkungan tersebut wajib membelinya," kata Yudha Prasetyo, melalui keterangannya, Kamis (26/2).

Yudha menerangkan setiap SPPG dengan asumsi penerima manfaat sekitar 2.000 siswa, membutuhkan sayuran sebanyak 100-160 kilogram setiap hari. 

Kemudian, untuk produk hewani, seperti telur dan daging ayam, sekitar 160-200 kilogram per hari. 

Baca Juga:

"Sementara satu kecamatan di sini bisa memiliki 6-24 SPPG. Maka perputaran ekonomi luar biasa. Asumsikan ada 10 SPPG saja, maka setiap hari butuh 1-1,6 ton sayur, dan 1,6-2 ton telur atau daging ayam," terangnya. 

Yudha menjelaskan, kebutuhan sayuran dan produk hewani untuk SPPG itu dipenuhi dari beberapa penyedia barang (supplier), dengan sistem pembayaran cash setelah barang datang. 

Program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, pedagang, hingga warga sekitar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  MBG  Sukarelawan  Ekonomi  perputaran ekonomi 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp