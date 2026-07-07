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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Sepakat Mempercepat Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Bener Meriah

Selasa, 07 Juli 2026 – 19:02 WIB
Pemerintah Sepakat Mempercepat Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Bener Meriah - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian (tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7). Foto: Dokumentasi Satgas PRR

jpnn.com, BENER MERIAH - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pemerintah bersama masyarakat telah menyepakati sejumlah upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah.

Kesepakatan tersebut dihasilkan seusai Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7).

Tito menjelaskan rapat tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI-Polri, Kejaksaan, serta tokoh masyarakat.

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Dalam pertemuan itu, seluruh pihak mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang menjadi prioritas.

“Kami sudah berembuk mendengarkan aspirasi dan intinya sudah ada kesepakatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah mengapresiasi inisiatif masyarakat yang berupaya memperbaiki akses jalan secara swadaya.

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Namun, berdasarkan hasil pembahasan bersama, kondisi Jembatan Enang-Enang masih dinilai belum cukup aman, khususnya bagi kendaraan berat.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat jembatan tersebut agar strukturnya lebih optimal.

pemerintah bersama masyarakat telah menyepakati upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi di Bener Meriah

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TAGS   terdampak bencana  Bener Meriah  Tito Karnavian  Kemendagri  bencana sumatra  Jalan dan jembatan  satgas prr 
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