Pemerintah Serahkan Bantuan Stimulan Rumah kepada 24 Kabupaten/Kota di Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Kasatgaswil Aceh Safrizal ZA mengatakan pemerintah menyerahkan secara simbolis bantuan stimulan Rumah Rusak Ringan (RR) dan Rusak Sedang (RS) secara serentak pada Jumat, 13 Februari 2026, di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

“Kegiatan ini dipimpin secara terpusat oleh Menko PMK Bapak Praktino dan Mendagri Bapak Tito Karnavian,” ungkap Safrizal di Banda Aceh, Jumat (13/2/2026).

Safrizal merincikan bantuan untuk Aceh Tamiang yang terparah terdampak banjir dan longsor diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Ka BPI Danantara (Wakasatgas 4), Dirjen Bina Adwil Kemendagri (Satgaswil) serta unsur Pengarah BNPB Isroil Samihardjo, yakni untuk RR kepada 2.813 KK; RS kepada 2.345 KK dengan total bantuan simulan yakni Rp112.545.000.000.

Kemudian di Aceh dengan yang diserahkan oleh Kepala BNPB (Wakasatgas 2) dan Deputi 4 BNPB dengan rincian RR sebanyak 1.215 KK; RS sebanyak 465 KK dengan nilai bantuan sebanyak Rp32.175.000.000. Selanjutnya ke Kabupaten Aceh Barat yang diserahka oleh Luqmanul Hakim dengan rincian untuk RR sebanyak 49 KK; RS sebanyak 24 KK dengan total bantuan Rp1.455.000.000.

“Bantuan stimulan ini sebagai kepedulian dan kehadiran negara kepada warga yang terdampak bencana banjir dan longsor. Negara selalu hadir dalam setiap bencana,” kata Safrizal.

Safrizal menambahkan bantuan selanjutnya ke Aceh Selatan yang diserahkan oleh Kolonel Hery, yakni untuk RR yang diterima oleh 233 KK; RS diterima oleh 41 KK dengan total bantuan mencapai Rp4.725.000.000.

Selanjutnya di Aceh Tenggara, bantuan dserahkan oleh Letkol Hendri untuk RR yang diterima oleh 31 KK; RS kepada 34 KK dengan total bantuan mencapai Rp1.485.000.000. hal serupa juga diberikan di Kota Lhoukseumawe yang diserahkan oleh Mayjen (Purn) Denny Herman dengan rincian RR = 23 KK; RS = 1.178 KK; Total = Rp35.685.000.000).

Nagan Raya yang diserahkan oleh Brigjen (Purn) Jahidin Chilo (RR = 89 KK; RS = 80 KK; Total = Rp3.735.000.000. kemudian Bener Meriah yang diserahkan oleh Berton Panjaitan dan Brigjen (Purn) A. Bulo (RR = 118 KK; RS = 84 KK; Total = Rp4.290.000.000).