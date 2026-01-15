Close Banner Apps JPNN.com
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026

Kamis, 15 Januari 2026 – 22:01 WIB
Penerima Beasiswa LPDP. Foto ilustrasi: Tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026.

Hal itu dipaparkan dalam forum dialog Presiden RI dan akademisi di Istana Negara, pada Kamis (15/1).

Menurut dia, langkah itu diambil guna memastikan generasi muda mampu bersaing di kancah global melalui dukungan finansial negara.

Brian menjelaskan setiap tahunnya Indonesia mencetak sekitar 1,7 juta lulusan dari berbagai bidang strategis, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial.

Potensi besar tersebut harus dikelola dengan serius agar menjadi modal utama daya saing bangsa.

"Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten terus melahirkan talenta unggul. Untuk tahun ini, kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru," ujar Brian.

Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S1), 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.

Brian menekankan bahwa fokus pemberian beasiswa S2 dan S3 kali ini akan lebih spesifik.

