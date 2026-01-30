Close Banner Apps JPNN.com
Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi Mudik Jelang Lebaran 2026

Jumat, 30 Januari 2026 – 11:34 WIB
Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi Mudik Jelang Lebaran 2026
Ilustrasi momen pemudik. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Ramadan dan Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, transportasi darat, hingga tarif jalan tol.

"Untuk menjelang hari raya lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan," kata Airlangga Hartarto dikutip Jumat (30/1).

Berbagai program tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat saat musim mudik Lebaran.

Selain insentif transportasi, ia mengatakan pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng.

"Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun MinyaKita senang siapkan juga, dan kita akan melakukan rapat koordinasi inflasi juga di bulan Juni tahun ini," ujar dia.

Adapun kebijakan diskon lintas moda sebelumnya diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Program itu dinilai mampu mendorong mobilitas, memperlancar arus perjalanan, serta menjaga momentum aktivitas ekonomi nasional.

Realisasi program diskon transportasi selama Nataru menunjukkan capaian di atas target pada sejumlah moda.

Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk masyarakat selama periode libur Ramadan dan Lebaran 2026

TAGS   tarif tol  Ramadan  Lebaran  Idulfitri  diskon lebaran  Airlangga Hartarto 
