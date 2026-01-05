Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Pemerintah Siapkan Regulasi Wajib Teknologi Keselamatan Pada Kendaraan

Minggu, 11 Januari 2026 – 00:17 WIB
Pemerintah Siapkan Regulasi Wajib Teknologi Keselamatan Pada Kendaraan - JPNN.COM
Kemenhub menyiapkan regulasi penggunaan teknologi keselamatan pada kendaraan agar menjadi standar nasional. Ilustrasi Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan regulasi penggunaan teknologi keselamatan pada kendaraan agar menjadi standar nasional.

Langkah itu untuk menekan angka risiko fatal kecelakaan, serta melengkapi edukasi, penegakan hukum, dan perlindungan pengguna jalan.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho mengatakan regulasi itu akan disusun sebagai implementasi dari peraturan pemerintah, yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Baca Juga:

"Rencananya peraturan ini mencakup program-program keselamatan serta penentuan stakeholder yang bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk teknologi yang mendukung keselamatan berkendara," kata Yusuf dalam forum Road Safety Reflection 2025 & Action Agenda 2026 sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatannya, dengan ketentuan bahwa teknologi tersebut harus berkontribusi nyata terhadap aspek keselamatan.

“Keselamatan perlu disepakati dan dijadikan dasar implementasi oleh seluruh pihak. Pemerintah memiliki tahapan kebijakan yang memastikan teknologi dapat berkembang lebih cepat, terutama jika diatur melalui peraturan menteri” ujar Yusuf.

Baca Juga:

Dia menegaskan upaya peningkatan keselamatan jalan tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran edukasi, penegakan hukum, maupun tanggung jawab pengguna jalan.

Sebaliknya, kata dia penguatan standar kendaraan berkeselamatan dipandang sebagai lapisan perlindungan tambahan (second layer of safety) yang bekerja berdampingan dengan perubahan perilaku, terutama dalam memitigasi risiko fatal akibat kesalahan manusia.

Kemenhub menyiapkan regulasi penggunaan teknologi keselamatan pada kendaraan agar menjadi standar nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teknologi Keselamatan  kendaraan  Regulasi Baru  Kemenhub  Angka kecelakaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp