Pemerintah Siapkan Rp 911 M untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran 2026, Alhamdulillah

jpnn.com - Pemerintah kembali memberikan stimulus berupa diskon tarif transportasi dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan total anggaran senilai Rp 911,16 miliar.

Untuk moda transportasi kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket.

Diskon tersebut berlaku khusus untuk periode perjalanan mulai tanggal 14 - 29 Maret 2026.

Selain kereta api, angkutan laut yang dikelola PT Pelni juga mendapatkan kebijakan serupa.

Masyarakat dapat menikmati diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 11 Maret - 5 April 2026.

Kebijakan stimulus juga menyasar angkutan penyeberangan yang dikelola ASDP.

Pemerintah memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa pada periode 12 - 31 Maret 2026.