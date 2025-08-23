Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Siapkan Skema Manasik Kesehatan untuk Pelaksanaan Haji 2026

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 19:11 WIB
Pemerintah Siapkan Skema Manasik Kesehatan untuk Pelaksanaan Haji 2026 - JPNN.COM
Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simajuntak menerima 16 poin rekomendasi untuk transfomasi kebijakan istitaah kesehatan haji bersama BPH dari Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Perdokhi Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, Sp.Ok, ToksikO (K), Ph.D. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema manasik kesehatan untuk pelaksanaan haji 2026. Hal itu sebagai upaya mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada musim haji 2026 mendatang.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan kesehatan haji menjadi fokus pemerintah pada penyelenggaraan haji 2026.

BPH, kata Gus Irfan, sedang mematangkan skema manasik kesehatan untuk memenuhi istitaah kesehatan haji.

Baca Juga:

Istitaah kesehatan haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, yang terukur melalui pemeriksaan, sehingga dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam. 

"Kami berharap tahun ini benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan. Bukan berarti tidak punya standar, tetapi standar yang selama ini mungkin belum diterapkan secara maksimal," tutur Gus Irfan pada Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi dan BPH-2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (23/8).

Penerapan standar kesehatan haji, menurut Gus Irfan, sangat penting untuk mencegah angka kematian jemaah haji Indonesia. 

Baca Juga:

Dia mengatakan standar kesehatan mendapatkan sorotan luas di tingkat internasional. Kesehatan jemaah haji menjadi proses yang dilihat seluruh dunia. 

"Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia," ucap Gus Irfan.

Pemerintah menyiapkan skema Manasik Kesehatan untuk pelaksanaan haji 2026 sesuai rekomendasi Perdokhi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   manasik kesehatan  haji 2026  jemaah haji 2026  Badan Penyelenggara Haji 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp