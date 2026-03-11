Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Siapkan Skenario Ibadah Haji Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah

Rabu, 11 Maret 2026 – 05:23 WIB
Pemerintah Siapkan Skenario Ibadah Haji Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah - JPNN.COM
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dengan fokus utama memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menyiapkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi apabila situasi keamanan di kawasan tersebut berubah.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji, itu yang paling penting,” ujarnya.

Baca Juga:

Salah satu skenario yang disiapkan adalah penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur penerbangan yang biasa dilalui dinilai tidak aman.

Opsi perubahan rute tersebut, kata Danhil, akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan dan sejumlah negara yang dilintasi, termasuk kemungkinan melalui jalur selatan atau Afrika.

Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan skenario penundaan keberangkatan apabila eskalasi konflik dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.

Baca Juga:

Skenario tersebut, kata dia, pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ketika penyelenggaraan haji harus ditunda demi faktor keselamatan.

"Seperti Covid misal yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah, misalnya membahaya keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam," ujarnya.

Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario ibadah haji untuk mengantisipasi konflik di Timur Tengah.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Konflik Timur Tengah  Ibadah Haji  Dahnil Anzar Simanjuntak  penyelenggaraan ibadah haji 
BERITA KONFLIK TIMUR TENGAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp