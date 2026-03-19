JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Siapkan Tol Fungsional dan One Way Jika Terjadi Lonjakan Kendaraan Pemudik

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:21 WIB
Ilustrasi arus mudik lebaran 2026. ilustrasi. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik selama Lebaran 2026.

Jasa Marga telah mengelola jaringan jalan tol sepanjang 1.294 kilometer yang menjadi tulang punggung arus mudik nasional.

“Kami memperkirakan tiga setengah juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta,” ujar Rivan.

Rivan menjelaskan proyeksi pergerakan kendaraan dipantau melalui sistem teknologi lalu lintas yang memungkinkan prediksi kepadatan secara lebih akurat.

Mereka menggunakan platform intelligent transportation system atau kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi intelligent traffic analysis maupun radar.

"Perkiraan tidak hanya jumlah (yang akurat), tetapi juga prediksi di setiap waktunya,” kata Rivan.

Menurut Rivan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret dengan dominasi kendaraan menuju arah timur atau Trans-Jawa.

Terjadi dua gelombang arus mudik, yakni pada 14 Maret dan 18 Maret.

TAGS   Arus Mudik  Lebaran 2026  tol fungsional  One Way  pemudik  Jasa Marga  Rivan Achmad Purwantono  mudik 
