Pemerintah Sukses Pajaki Rakyat Rp7,1 Triliun dari Ekonomi Digital dalam 7 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berhasil menghimpun penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp7,71 triliun pada periode Januari hingga Juli 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli, menyatakan bahwa kontribusi pajak dari sektor ini menunjukkan tren positif.

"Kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren positif," kata Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/8).

Rincian penerimaan pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp5,72 triliun, pajak atas aset kripto senilai Rp462,67 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp841,07 miliar, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mencapai Rp684,6 miliar.

Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp31,06 triliun yang disetorkan oleh 201 platform dari total 223 PMSE yang telah ditunjuk.

Pada Juli 2025, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu Scalable Hosting Solutions OÜ, Express Technologies Limited, dan Finelo Limited. Sementara itu, pemerintah mencabut penunjukan tiga pemungut PPN PMSE, yakni Evernote GmbH, To The New Singapore Pte. Ltd., dan Epic Games Entertainment International GmbH.

Penerimaan pajak kripto dari 2022 hingga 2025 mencapai Rp1,55 triliun, yang terdiri dari PPh 22 atas transaksi penjualan sebesar Rp730,41 miliar dan PPN dalam negeri senilai Rp819,94 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari sektor P2P lending mencapai Rp3,88 triliun dalam periode yang sama, dengan rincian PPh 23 atas bunga pinjaman sebesar Rp1,09 triliun, PPh 26 sebesar Rp724,25 miliar, dan PPN dalam negeri Rp2,06 triliun.