Pemerintah Takedown 1.731 Iklan Minuman Beralkohol

Kamis, 28 Mei 2026 – 11:33 WIB
Menteri Perdagangan Budi Santoso telah membuat permintaan penurunan (takedown) terhadap 2.639 iklan elektronik. Ilustrasi/Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso telah membuat permintaan penurunan (takedown) terhadap 2.639 iklan elektronik.

Hal itu karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui patroli siber pada 21 platform marketplace hingga Maret 2026.

Ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan penjualan komoditas barang yang diatur, yaitu 1.731 iklan minuman beralkohol, 514 iklan bahan berbahaya, 124 iklan gula kristal rafinasi.

"Kemudian 10 iklan pupuk bersubsidi, 257 iklan Minyakita, serta tiga iklan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5).

Budi menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), baik secara luring maupun daring. 

Langkah tegas yang diambil mencakup take down akun dan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam dan Pemblokiran Sementara Layanan PMSE.

Hingga Maret 2026, Kemendag telah melakukan pengawasan luring terhadap 104 pelaku usaha PMSE yang terdiri atas lokapasar (marketplace), retail online, classified ads, daily deals, dan pedagang.

"Sebagai langkah penegakan hukum, Kemendag telah menerbitkan 3.310 surat sanksi kepada pelaku usaha PMSE dalam empat periode pelaporan, yakni Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2025," ujar Budi.

