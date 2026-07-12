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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pemerintah Targetkan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi di Akhir 2026

Minggu, 12 Juli 2026 – 11:13 WIB
Pemerintah Targetkan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi di Akhir 2026 - JPNN.COM
Bank Mandiri terus konsisten mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan aktif dalam program Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan secara nasional pada akhir Juli 2025. Foto/Ilustrasi: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beroperasi hingga akhir 2026.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa.

Saat ini, kata dia, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola KDMP.

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"Itu agar mampu beroperasi secara profesional," kata dia.

Farida menjelaskan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah menyiapkan manajer KDMP melalui pelatihan manajerial yang disusun secara terstruktur.

“Sehingga mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola koperasi secara profesional sejak mulai beroperasi,” ujar dia.

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Menurut Farida, keberhasilan program KDMP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan atau sarana pendukung, tetapi juga oleh kualitas pengelola yang menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan pembekalan bagi calon manajer agar memahami tata kelola koperasi, pengelolaan usaha, hingga aspek pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa.

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TAGS   Kopdes Merah Putih  koperasi  KDMP  Kementerian Koperasi 
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