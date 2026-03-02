Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemerintah Tegaskan Impor Produk Pertanian AS Murni Kerja Sama B2B, Bukan Beban APBN

Senin, 02 Maret 2026 – 05:58 WIB
Pemerintah Tegaskan Impor Produk Pertanian AS Murni Kerja Sama B2B, Bukan Beban APBN - JPNN.COM
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto Foto: dok Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai USD 4,5 miliar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS merupakan dukungan kebijakan murni. 

Dalam keterangan tertulis, dijelaskan inisiatif tersebut ditujukan untuk memperlancar kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B) antara pelaku usaha kedua negara.

Penegasan tersebut sekaligus mengklarifikasi program tersebut bukan merupakan pembelian yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

"Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta," begitu keterangan yang ditulis Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dikutip Senin (2/3).

Langkah strategis tersebut diambil mengingat Amerika Serikat bagian dari mitra dagang yang sangat krusial bagi perekonomian domestik. 

Saat ini, Amerika Serikat tercatat menduduki posisi sebagai mitra dagang strategis dan tujuan ekspor terbesar kedua bagi produk-produk asal Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan data pada tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat telah mencapai USD 31,0 miliar. 

Angka tersebut mencakup sekitar 11 persen dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia yang secara keseluruhan mencapai USD 282,9 miliar.

Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai USD 4,5 miliar dalam kerangka ART Indonesia–AS murni kerja sama B2B.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   impor pertanian dari AS  Perjanjian Dagang AS-RI  ekspor pertanian  Agreement on Reciprocal Trade 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp