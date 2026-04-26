Pemerintah Tegaskan Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jemaah Haji

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf menyebutkan bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

"Kami perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," ungkap Maria, dalam keterangan resmi pada Sabtu (25/4) malam.

Berdasarkan catatan Kementerian Haji dan Umrah per 24 April 2026, jemaah haji Indonesia yang telah berangkat ke Arab Saudi mencapai 56 kloter dengan jumlah 22.051 jemaah.

Sebanyak 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Maria mengingatkan para jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah bahwa suhu di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 25 persen.

"Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup untuk bisa menjaga energi,” tuturnya.

Selain itu, Maria meminta pada jemaah haji untuk tidak ragu menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan apa pun.