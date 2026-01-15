Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran, Tambah 3.150 Mahasiswa FK

Kamis, 15 Januari 2026 – 19:38 WIB
Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan telah menerbitkan izin pembukaan 156 program studi spesialis dan subspesialis kedokteran.

Penerbitan itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat layanan kesehatan nasional melalui penambahan signifikan pendidikan dokter spesialis.

Hal tersebut dikatakan Brian dalam pertemuan dialog antara Presiden RI Prabowo Subianto dan 1.000 akademisi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/1).

"Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 156 izin prodi spesialis baru, 126 prodi spesialis dan 30 prodi subspesialis," ujar Brian.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran. Pada awal 2026, total penambahan mahasiswa baru tercatat mencapai 3.150 orang.

"Saat ini terdapat sekitar 5.000, sehingga total menjadi 8.650 mahasiswa," jelasnya.

Selain sektor kesehatan, Brian juga melaporkan bahwa dukungan pendanaan riset nasional terus mengalami peningkatan.

Saat ini, total anggaran penelitian telah melampaui Rp8 triliun, baik yang dikelola oleh Kemendiktisaintek maupun bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

