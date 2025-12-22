Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Pemerintah Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transformasi Digital

Senin, 22 Desember 2025 – 19:18 WIB
Pemerintah Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transformasi Digital - JPNN.COM
Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana dalam Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA Awards) 2025, belum lama ini. Foto dok. IDIA

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut ada tiga pilar utama kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital.

"Pertama, penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, Senin (22/12).

Baca Juga:

Kedua, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan infrastruktur digital.

Hal itu agar layanan publik menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

"Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada dunia usaha dan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya dalam Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA Awards) 2025, belum lama ini.

Baca Juga:

Ketiga, adanya dorongan inovasi melalui berbagai program yang mempercepat adopsi teknologi digital dan menumbuhkan inovasi di berbagai sektor ekonomi.

“Dengan arah kebijakan yang tepat, konektivitas kuat, pelayanan publik lebih baik, serta ekosistem inovasi yang berkembang, transformasi digital akan menjadi penggerak utama yang membawa Indonesia melaju menuju era pertumbuhan ekonomi baru,” ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  Transformasi digital  Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transformasi Digital  teknologi digital 
BERITA KEMKOMDIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp