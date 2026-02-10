Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadan & Idulfitri 2026

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:06 WIB
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama dengan para siswa SD. Foto: dok Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan libur bagi seluruh para siswa sekolah selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, pengaturan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan 2026  menitikberatkan pada penguatan nilai keagamaan, pembentukan karakter, serta pemenuhan hak belajar peserta didik secara berimbang.

"Ramadhan adalah momentum pendidikan karakter. Karena itu pembelajaran kita arahkan untuk memperkuat nilai keagamaan sesuai agama dan keyakinan murid, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan kebiasaan positif," ujar Pratikno dikutip Selasa (10/2).

Baca Juga:

Pratikno menegaskan pembelajaran selama Ramadan tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat iman, takwa, akhlak mulia, serta karakter sosial anak-anak Indonesia.

Dalam pengaturannya, kata dia, pemerintah mendorong penguatan materi keagamaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing peserta didik.

Bagi murid beragama Islam, lanjutnya, kegiatan dapat berupa tadarus Al Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, serta aktivitas lain yang mendukung penguatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

Baca Juga:

Kemudian untuk murid beragama non-Islam difasilitasi melalui bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan lain sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain penguatan keagamaan, kata dia, pembelajaran selama Ramadan juga diarahkan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif.

