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JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Alasannya?

Selasa, 23 Juni 2026 – 07:22 WIB
Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Alasannya? - JPNN.COM
Pemerintah menunda penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menunda penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6).

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Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit. 

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Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah menunda penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

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TAGS   insentif  motor listrik  insentif pajak  BBM  Airlangga  purbaya 
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