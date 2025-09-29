Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemerintah Tutup Dapur MBG Pasca Insiden Siswa Keracunan Massal

Senin, 29 September 2025 – 05:57 WIB
Sejumlah siswa diduga keracunan usai menyantap basi MBG di SDN 05 Sidomekar, Jember, Jumat (26/9/2025). ANTARA/HO-Polsek Semboro

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Zulhas sapaan akrabnya, penutupan sementara dapur MBG itu dilakukan karena insiden keracunan siswa di sejumlah daerah.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas dikutip Senin (29/9).

Ketua Umum PAN menjelaskan, yang dievaluasi terkait SPPG tersebut adalah faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak.

Zulhas menegaskan m seluruh SPPG juga akan dievaluasi ihwal kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.

“(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas juga mewajibkan kepada SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.

“Semua dievaluasi dan diinvestigasi,” kata Zulhas.

