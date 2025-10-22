Pemerintahan Donald Trump Kian Khawatir Netanyahu Rusak Kesepakatan Gencatan Senjata

jpnn.com - ISTANBUL - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kian khawatir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahayakan perjanjian gencatan senjata Gaza dengan Hamas. Demikian media AS melaporkan pada Selasa (21/10).

The New York Times, mengutip pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Israel bertujuan menekan Netanyahu agar mematuhi gencatan senjata di Gaza dan “menambah makna simbolis untuk menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kesepakatan itu tetap berlaku.”

Sebelumnya, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, sudah mendarat di Israel pada Senin untuk melakukan pembicaraan dengan Netanyahu dan pejabat lainnya mengenai implementasi kesepakatan tersebut.

Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada harian AS tersebut bahwa Witkoff dan Kushner percaya perjanjian gencatan senjata “dalam bahaya kegagalan.”

Strategi kedua utusan tersebut di Israel adalah “mencoba mencegah Netanyahu melanjutkan serangan habis-habisan terhadap Hamas,” kata sumber tersebut.

The New York Times melaporkan bahwa pembicaraan antara Witkoff dan Kushner di Israel berfokus pada “sejumlah hal yang lebih rumit yang belum didefinisikan dalam kesepakatan awal mereka,” seperti pembentukan pasukan penjaga stabilitas dan perlucutan senjata Hamas.

Israel melancarkan serangkaian serangan udara mematikan di Jalur Gaza pada Minggu, menewaskan sedikitnya 44 warga Palestina, setelah menuduh Hamas telah menyerang pasukannya di kota Rafah di selatan.

Kelompok Palestina membantah terlibat dan menegaskan kembali komitmennya terhadap gencatan senjata.